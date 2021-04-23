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Зеленський обов'язково відреагує на запрошення Путіна до Москви, - Мендель

Автор: Владислав Красінський, Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський відреагує на пропозицію глави РФ Володимира Путіна зустрітися в Москві. Російський лідер озвучив своє запрошення напередодні, 22 квітня.

Про це прес-секретар президента України Юлія Мендель сказала в коментарі РБК-Україна.

"Реакція глави держави обов’язково буде", - сказала Мендель.

22 квітня президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком заявив, що зустрівся би із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

"Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін.

При цьому він заявив, що якщо зустріч стосується Донбасу, то Зеленський має спочатку зустрічатися з ватажками "ЛДНР".

Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі "в будь-якій точці, де йде війна".

Зустрітися на лінії розмежування Зеленський запропонував, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію.

"А що мені розуміти. Я кожен місяць там буваю. Пан Путін, я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", - сказав він.

У Кремлі одразу заявили, що для цього повинні бути передумови. Крім того, в Росії сприйняли цю заяву Зеленського як піар-хід.

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Новини України Володимир Зеленський
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