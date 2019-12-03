Зеленский объявил о запуске программы для возвращения мигрантов и заробитчан

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, чтобы стимулировать украинцев за рубежом возвращаться в страну. Об этом он заявил в своем новом видеообращении.

По его словам, в Украине запускают государственную программу "Возвращайся и оставайся".

"Первый этап - доступные кредиты для собственного дела для тех, кто хочет или начать или расширить свой бизнес. Как это будет работать? Сумма кредита 1,5 млн гривен на пять лет. Ставки следующие - 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст не менее двух рабочих мест; 7% для действующего или нового бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает новые рабочие места. Но если вы нанимаете работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%", - отметил Зеленский.

Он добавил, что ставка в размере 9% предлагается тем, кто уже работает и имеет выручку от 25 до 50 млн гривен и хочет расширить свое дело. Зеленский добавил, что позже появятся детальные условия и информация о том, как это будет работать.

Напомним, в октябре Зеленский подписал закон для борьбы с рейдерством. Документ усовершенствует процессы регистрации бизнеса, недвижимости, а также регулирует нотариальные действия.