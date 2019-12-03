Зеленський оголосив про запуск програми для повернення мігрантів і заробітчан

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми, щоб стимулювати українців за кордоном повертатися до країни. Про це він заявив у своєму новому відеозверненні.

За його словами, в Україні запускають державну програму "Повертайся і залишайся".

"Перший етап - доступні кредити для власної справи для тих, хто хоче або почати або розширити свій бізнес. Як це буде працювати? Сума кредиту 1,5 млн гривень на п'ять років. Ставки наступні - 5% для діючого або нового бізнесу, який створить не менше двох робочих місць; 7% для діючого або нового бізнесу з виручкою до 25 млн гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо ви наймаєте працівника, за кожного ставка буде знижуватися на 0,5% ", - зазначив Зеленський.

Він додав, що ставка в розмірі 9% пропонується тим, хто вже працює і має виручку від 25 до 50 млн гривень і хоче розширити свою справу. Зеленський додав, що пізніше з'являться детальні умови і інформація про те, як це буде працювати.



Нагадаємо, в жовтні Зеленський підписав закон для боротьби з рейдерством. Документ удосконалить процеси реєстрації бізнесу, нерухомості, а також регулює нотаріальні дії.



