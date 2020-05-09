ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский объявил о старте проекта мемориальных символов в честь освобождения Украины

Новости » Общество     09.05.2020 - 11:54
Зеленский объявил о старте проекта мемориальных символов в честь освобождения Украины
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Два из них должны установить в Донецке и Симферополе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте проекта мемориальных символов в честь освобождения Украины от захватчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, два мемориальных символа должны установить в Донецке и Симферополе.

"Сегодня я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был в Луганской области, возле поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти.

Сейчас я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы.

Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Звон Единства - в Симферополе", - сообщил президент.

По словам Зеленского, когда в Украине наступит мир, а люди вернутся на свою землю, четыре колокола одновременно оповестят об этом событии в истории Украины.

Напомним, ранее президент почтил память жертв Второй мировой войны в Киеве и на Закарпатье. Зеленский возложил цветы у Вечного огня в столичном парке Вечной Славы и посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" на Закарпатье, где завершилось изгнание захватчиков.

Также РБК-Украина писало, что на 9 мая в Украине запланировано проведение более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Теги Новости Украины Владимир Зеленский9 Мая
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь