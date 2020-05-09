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Зеленский почтил память жертв Второй мировой войны в Киеве и на Закарпатье

Новости » Общество     09.05.2020 - 09:59
Зеленский почтил память жертв Второй мировой войны в Киеве и на Закарпатье
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Президент возложил цветы у Вечного огня в столичном парке Вечной Славы

Президент Украины Владимир Зеленский почтил жертв Второй мировой войны в Киеве и на Закарпатье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Президент возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве.

"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы", - говорится в сообщении.

Затем глава государства посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" на Закарпатье. Там он почтил могилы воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики в Киеве усилили меры безопасности на 9 мая. В частности, взяли под усиленную охрану территорию, где будут проходить акции.

РБК-Украина писало, что на 9 мая в Украине запланировано проведение более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. При этом правительство отказалось от проведения акций 9 мая из-за карантина в стране.

Теги Новости Украины Владимир Зеленский9 МаяПрезидент
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