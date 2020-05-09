Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Два з них повинні встановити у Донецьку та Сімферополі

Президент України Володимир Зеленський оголосив про старт проекту меморіальних символів на честь визволення України від загарбників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, два меморіальних символи повинні встановити у Донецьку та Сімферополі.

"Сьогодні я оголошую про проект меморіальних символів. В рамках нього ми хочемо встановити в Україні чотири дзвони. Вчора я був на Луганщині, біля селища, де в 42-му році почалося визволення України. І там буде встановлено перший дзвін - Дзвін Пам'яті.



Зараз я на Закарпатті, поруч з місцем, де завершилося вигнання загарбників. Тут буде встановлений Дзвін Перемоги.

Ми віримо і зробимо все, щоб обов'язково настав день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку і Дзвін Єдності - в Сімферополі", - повідомив президент.

За словами Зеленського, коли в Україні настане світ, а люди повернуться на свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю подію в історії України.

Нагадаємо, раніше президент вшанував пам'ять жертв Другої світової війни в Києві та на Закарпатті. Зеленський поклав квіти біля Вічного вогню в столичному парку Вічної Слави й відвідав меморіальний комплекс "Пагорб Слави" на Закарпатті, де завершилося вигнання загарбників.