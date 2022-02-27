Зеленский объявил о создании легиона для иностранных добровольцев

На четвертый день войны России против Украины президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона. Это отдельное подразделение для иностранных добровольцев, которые хотят встать на защиту Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Он отметил, что иностранцы могут поступить на службу в Вооруженные силы Украины по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны.

"В связи с этим всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение - Интернациональный легион территориальной обороны Украины", - отметил Зеленский.

Для записи в Интернациональный легион нужно обращаться к атташе по вопросам обороны посольства Украины в соответствующем государстве.