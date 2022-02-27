Зеленський оголосив про створення легіону для іноземних добровольців
На четвертий день війни Росії проти України президент Володимир Зеленський оголосив про створення інтернаціонального легіону. Це окремий підрозділ для іноземних добровольців, які хочуть стати на захист України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Він зазначив, що іноземці можуть вступити на службу до Збройних сил України за контрактом в добровільному порядку, в тому числі до лав Сил територіальної оборони.
"У зв'язку з цим всім іноземцям, які бажають долучитися до опору російським окупантам і захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати в нашу державу і поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ - Iнтернаціональний легіон територіальної оборони України", - зазначив Зеленський.
Для запису в Інтернаціональний легіон треба звертатися до аташе з питань оборони посольства України у відповідній державі.
Нагадаємо, раніше Зеленський закликав ООН визнати дії Росії як геноцид українського народу.
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