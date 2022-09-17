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Зеленский объяснил, от чего зависит поставка западных танков

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает принятия решения относительно поставки в Украину танков из Германии и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

"Да, влияет поставка танков от США и других государств, они серьезно могли бы повлиять на решение немцев, я в этом уверен", - заявил президент.

По его словам, Украина ожидает решения о поставках танков из США. Также Зеленский желает, чтобы от других партнеров Украина могла бы получить эти поставки, тогда это толкнуло бы Германию вперед.

"Но с другой стороны - Германия мощное и самостоятельное государство, они взрослые люди и могли бы самостоятельно решать некоторые вопросы и быть первыми в некоторых решениях", - добавил президент.

Напомним, что в Бундестаге названа новая причина отказа Германии поставлять танки для ВСУ. Там заявили, что обучение украинских военных займет длительный период времени.

Ранее в Германии заявляли, что не передают Украине современные танки, поскольку это не делает ни одна другая страна.

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