RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський пояснив, від чого залежить постачання західних танків

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на прийняття рішення, щодо постачання в Україну танків із Німеччини та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

"Авжеж, впливає постачання танків від США та інших держав, вони серйозно могли б вплинути на рішення німців, я в цьому впевнений", - заявив президент.

За його словами, Україна очікує рішення про постачання танків з США. Також Зеленський бажає, аби від інших партнерів Україна могла б отримати це постачання, тоді б це штовхнуло б Німеччину вперед.

"Але з іншого боку - Німеччина потужна і самостійна держава, вони дорослі люди та могли б самостійно вирішувати деякі питання і бути першими в деяких рішеннях", - додав президент.

Нагадаємо, що у Бундестазі назвали нову причину відмови Німеччини постачати танки для ЗСУ. Там заявили, що навчання українських військових займе тривалий період часу.

Раніше у Німеччині заявляли, що не передають Україні сучасні танки, оскільки це не робить жодна інша країна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиГерманияВійна в Україні