Зеленский объяснил заминку в поставках оружия из Европы

Поставки оружия с Запада идут, но не такими быстрыми темпами, как того бы хотелось Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина .

"Оно понемногу едет, хочется, чтобы ехало быстрее, очень хочется, чтобы этого оружия было больше. И хочется сказать ,что мы обо всем договорились: что его будет много и что оно приедет", - сказал он.

Зеленский не стал скрывать, что не предполагал то, что «между моментом, когда мы обо всем договорились и моментом, когда оно доехало, проходит такое длительное время".