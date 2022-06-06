UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский объяснил заминку в поставках оружия из Европы

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Поставки оружия с Запада идут, но не такими быстрыми темпами, как того бы хотелось Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Оно понемногу едет, хочется, чтобы ехало быстрее, очень хочется, чтобы этого оружия было больше. И хочется сказать ,что мы обо всем договорились: что его будет много и что оно приедет", - сказал он.

Зеленский не стал скрывать, что не предполагал то, что «между моментом, когда мы обо всем договорились и моментом, когда оно доехало, проходит такое длительное время".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин заявил, что будут наносить новые удары по территории Украины, если вооружения "будут и будут поставляться".

Также подобную риторику высказывал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так, Россия считает, что поставки вооружения в Украину создают риски вовлечения третьих стран в конфликт. Лавров "предупредил" Запад о возможных последствиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине