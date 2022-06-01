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Лавров "предупредил" Запад, что отправка оружия Украине может сделать его стороной конфликта

Новина українською →
Эр-Рияд, Среда 01 июня 2022 17:17
Лавров "предупредил" Запад, что отправка оружия Украине может сделать его стороной конфликта Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия считает, что поставки вооружения в Украину создают риски вовлечения третьих стран в конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "предупредил" Запад о возможных последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

Лавров прокомментировал возможное предоставление Украине "натовских" систем залпового огня. Он считает, что таким образом Украина якобы хочет втянуть Запад в конфликт.

"Это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы привлечь Запад к военным действиям", - сказал он.

Также глава МИД заверил, что Россия передавала свои "предупреждения" по каналам, которые существуют между РФ и ключевыми западными государствами".

"Не все, прямо скажу, в Евросоюзе, особенно в его северной части, (это понимают). Есть политики, которые готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции", - заявил Лавров.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена планирует передать Украине РСЗО дальностью около 65 км.

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