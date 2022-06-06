Зеленський пояснив затримку у постачанні зброї з Європи

Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна .

"Вона потроху їде, хочеться, щоб їхало швидше, дуже хочеться, щоб цієї зброї було більше. І хочеться сказати, що ми про все домовилися: що її буде багато і що вона приїде", - сказав він.

Зеленський не приховував, що не припускав те, що "між моментом, коли ми про все домовилися і моментом, коли воно доїхало, минає такий тривалий час".