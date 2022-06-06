RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський пояснив затримку у постачанні зброї з Європи

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Постачання зброї із Заходу йдуть, але не такими швидкими темпами, як того хотілося б Україні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.

"Вона потроху їде, хочеться, щоб їхало швидше, дуже хочеться, щоб цієї зброї було більше. І хочеться сказати, що ми про все домовилися: що її буде багато і що вона приїде", - сказав він.

Зеленський не приховував, що не припускав те, що "між моментом, коли ми про все домовилися і моментом, коли воно доїхало, минає такий тривалий час".

Як повідомлялось, президент РФ Володимир Путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і поставлятимуться".

Також подібну риторику висловлював і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Так, Росія вважає, що постачання озброєння в Україну створює ризики залучення третіх країн до конфлікту. Лавров "попередив" Захід про можливі наслідки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зброя в Україні