Зеленский объяснил увольнение Тупицкого: его работу сопровождают различные группы

Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук на канале "1+1".

Он подчеркнул, что ввел в действие решение СНБО по Тупицкому, чтобы заблокировать откат антикоррупционных реформ, земельной реформы и языкового вопроса.

"Можно говорить, что это не идеальные законопроекты. Но одно дело менять законы, какими-то поправками, дополнениями, но не разрушать полностью систему. Он (Тупицкий, - ред.) не понял меня и сделал то, что он сделал. Потому что его субъектизировали, я считаю, различными финансовыми рычагами различные группы, включая политические и бизнес-группы, которые до сих пор сопровождают его жизнь и работу", - отметил Зеленский.