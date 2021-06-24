Зеленський пояснив звільнення Тупицького: його роботу супроводжують різні групи

Президент України Володимир Зеленський пояснив рішення звільнити Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду. На його думку, роботу судді супроводжували різні політичні та бізнес-групи.
Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук на каналі "1+1".
Він підкреслив, що ввів у дію рішення РНБО щодо Тупицького, щоб заблокувати відкат антикорупційних реформ, земельної реформи та мовного питання.
"Можна говорити, що це не ідеальні законопроекти. Але одна справа міняти закони, якимись поправками, доповненнями, але не руйнувати повністю систему. Він (Тупицький, - ред.) не зрозумів мене і зробив те, що він зробив. Тому що його суб'єктизували, я вважаю, різними фінансовими важелями різні групи, включаючи політичні та бізнес-групи, які досі супроводжують його життя і роботу", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у березні 2021 року президент скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означає його звільнення.
До цього Зеленський кілька місяців відсторонював суддю, оскільки йому оголосили підозру у введенні суду в оману та примусі свідка до відмови від надання свідчень.
Кримінальне переслідування Тупицького активізувалося після того, як КСУ фактично скасував антикорупційну реформу.