Зеленський пояснив звільнення Тупицького: його роботу супроводжують різні групи

Президент України Володимир Зеленський пояснив рішення звільнити Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду. На його думку, роботу судді супроводжували різні політичні та бізнес-групи.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук на каналі "1+1".

"Можна говорити, що це не ідеальні законопроекти. Але одна справа міняти закони, якимись поправками, доповненнями, але не руйнувати повністю систему. Він (Тупицький, - ред.) не зрозумів мене і зробив те, що він зробив. Тому що його суб'єктизували, я вважаю, різними фінансовими важелями різні групи, включаючи політичні та бізнес-групи, які досі супроводжують його життя і роботу", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що ввів у дію рішення РНБО щодо Тупицького, щоб заблокувати відкат антикорупційних реформ, земельної реформи та мовного питання.

Нагадаємо, у березні 2021 року президент скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означає його звільнення.

До цього Зеленський кілька місяців відсторонював суддю, оскільки йому оголосили підозру у введенні суду в оману та примусі свідка до відмови від надання свідчень.

Кримінальне переслідування Тупицького активізувалося після того, як КСУ фактично скасував антикорупційну реформу.