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Кабмин согласовал назначение главы Харьковской и еще двух ОГА

Новости » Политика    20.10.2019 - 16:44
Кабмин согласовал назначение главы Харьковской и еще двух ОГА
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Харьковскую ОГА возглавит Алексей Кучер

Кабинет министров Украины согласовал назначение главы Харьковской и еще двух областных государственных администраций (ОГА). Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что украинское правительство согласовало следующие кандидатуры на глав:

  • Харьковская ОГА - Алексей Кучер;
  • Кировоградская ОГА - Андрей Балонь;
  • Черниговская ОГА - Андрей Прокопенко.

Отметим, Харьковскую ОГА на сегодня возглавляет Юлия Светличная, однако президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что она может быть назначена на должность в Совете национальной безопасности и обороны. При этом только в сентябре 2019 года Кабинет министров поддержал ее переназначение в ОГА, которую она возглавляет с октября 2016 года.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительства были согласованы отставки Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской ОГА и Виталия Комарницкого с поста главы Луганской ОГА. Кроме того, стало известно, что Киевскую ОГА возглавит харьковский бизнесмен Алексей Чернышов, а Луганскую - Сергей Гайдай.

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