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Зеленский объяснил, почему пока не может идти и речи об отмене санкций против России

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью греческому изданию EPT News заявил, что искренне не понимает, почему Россия поднимает вопрос о снятии санкций. По его словам, причина их введения пока не устранена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского.

"Вопрос о снятии украинских санкций на двухсторонних переговорах с Россией не поднимался и не может быть поднят. Почему? Потому что стоит обратить внимание на то, за что вводятся санкции и на кого они направлены. Санкции вводятся исключительно в отношении Российской Федерации, поскольку она начала войну против Украины, нарушила ее территориальную целостность и суверенитет", - заявил Зеленский.

По мнению президента Украины, незаконная аннексия Крыма положила начало мелкомасштабным санкциям, которые и позволили России в 2014 году и искать варианты для полномасштабного вторжения.

"Потом была оккупация Донбасса, 24 февраля началось полномасштабное нападение России, полномасштабная война. Отсюда и суровые санкции в отношении РФ. К сожалению, Россия до сих пор оккупировала часть нашей территории. Только после освобождения Украины корректно возвращаться к разговору об отмене санкций", - добавил президент Украины.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир Зеленский