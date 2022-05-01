Зеленский объяснил, почему пока не может идти и речи об отмене санкций против России

"Вопрос о снятии украинских санкций на двухсторонних переговорах с Россией не поднимался и не может быть поднят. Почему? Потому что стоит обратить внимание на то, за что вводятся санкции и на кого они направлены. Санкции вводятся исключительно в отношении Российской Федерации, поскольку она начала войну против Украины, нарушила ее территориальную целостность и суверенитет", - заявил Зеленский.

По мнению президента Украины, незаконная аннексия Крыма положила начало мелкомасштабным санкциям, которые и позволили России в 2014 году и искать варианты для полномасштабного вторжения.

"Потом была оккупация Донбасса, 24 февраля началось полномасштабное нападение России, полномасштабная война. Отсюда и суровые санкции в отношении РФ. К сожалению, Россия до сих пор оккупировала часть нашей территории. Только после освобождения Украины корректно возвращаться к разговору об отмене санкций", - добавил президент Украины.