RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський пояснив, чому поки не може йти й мови про скасування санкцій проти Росії

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю грецькому виданню EPT News заявив, що щиро не розуміє, чому Росія піднімає питання про зняття санкцій. За його словами, причина їх введення поки не усунена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського.

"Питання про зняття українських санкцій на двосторонніх переговорах з Росією не підіймалося і не може бути підняте. Чому? Тому що варто звернути увагу на те, за що вводяться санкції й на кого вони спрямовані. Санкції вводяться виключно щодо Російської Федерації, оскільки вона почала війну проти України, порушила її територіальну цілісність і суверенітет", - заявив Зеленський.

На думку президента України, незаконна анексія Криму поклала початок дрібномасштабним санкціям, які й дозволили Росії у 2014 році шукати варіанти для повномасштабного вторгнення.

"Потім була окупація Донбасу, 24 лютого почався повномасштабний напад Росії, повномасштабна війна. Звідси й суворі санкції щодо РФ. На жаль, Росія досі окупувала частину нашої території. Тільки після звільнення України коректно повертатися до розмови про скасування санкцій", - додав президент України.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський