ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский объяснил, почему пока не может идти и речи об отмене санкций против России

Новина українською →
Киев, Воскресенье 01 мая 2022 23:57
Зеленский объяснил, почему пока не может идти и речи об отмене санкций против России Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью греческому изданию EPT News заявил, что искренне не понимает, почему Россия поднимает вопрос о снятии санкций. По его словам, причина их введения пока не устранена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского.

"Вопрос о снятии украинских санкций на двухсторонних переговорах с Россией не поднимался и не может быть поднят. Почему? Потому что стоит обратить внимание на то, за что вводятся санкции и на кого они направлены. Санкции вводятся исключительно в отношении Российской Федерации, поскольку она начала войну против Украины, нарушила ее территориальную целостность и суверенитет", - заявил Зеленский.

По мнению президента Украины, незаконная аннексия Крыма положила начало мелкомасштабным санкциям, которые и позволили России в 2014 году и искать варианты для полномасштабного вторжения.

"Потом была оккупация Донбасса, 24 февраля началось полномасштабное нападение России, полномасштабная война. Отсюда и суровые санкции в отношении РФ. К сожалению, Россия до сих пор оккупировала часть нашей территории. Только после освобождения Украины корректно возвращаться к разговору об отмене санкций", - добавил президент Украины.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны