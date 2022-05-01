Зеленський пояснив, чому поки не може йти й мови про скасування санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю грецькому виданню EPT News заявив, що щиро не розуміє, чому Росія піднімає питання про зняття санкцій. За його словами, причина їх введення поки не усунена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського.

"Питання про зняття українських санкцій на двосторонніх переговорах з Росією не підіймалося і не може бути підняте. Чому? Тому що варто звернути увагу на те, за що вводяться санкції й на кого вони спрямовані. Санкції вводяться виключно щодо Російської Федерації, оскільки вона почала війну проти України, порушила її територіальну цілісність і суверенітет", - заявив Зеленський.

На думку президента України, незаконна анексія Криму поклала початок дрібномасштабним санкціям, які й дозволили Росії у 2014 році шукати варіанти для повномасштабного вторгнення.

"Потім була окупація Донбасу, 24 лютого почався повномасштабний напад Росії, повномасштабна війна. Звідси й суворі санкції щодо РФ. На жаль, Росія досі окупувала частину нашої території. Тільки після звільнення України коректно повертатися до розмови про скасування санкцій", - додав президент України.