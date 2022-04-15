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Зеленский объяснил, почему остался в Киеве в начале российского вторжения

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Пятница 15 апреля 2022 07:37
Зеленский объяснил, почему остался в Киеве в начале российского вторжения Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что даже и не думал о выезде из Киева в день начала полномасштабного вторжения и войны РФ против нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы Украинского государства BBC.

Отвечая на вопрос, почему он решил оставаться в столице и не выезжать из Украины, когда началась война, Зеленский подчеркнул, что не может быть равнодушным к происходящему в его стране, с ее гражданами.

"Я один из них. Как я могу это бросить? Это невозможно просто, невозможно. У меня даже мысли не могло быть такой. У меня не было бы даже мысли такой, если бы я не был президентом. Я был бы в Украине. Как я могу это все оставить?" - высказался Зеленский.

Во-первых, добавил президент, для него это высокая ответственность, а во-вторых - противник как раз и надеялся на то, что президент уедет из Киева.

"Это была большая операция. Я уверен, что это был бы один из шагов дестабилизации нашей страны - это был бы точно раскол, и не было бы такой единой позиции Вооруженных Сил, президента и народа Украины", - сказал он.

Зеленский также резюмировал, что чувствует уверенность, а не надежду в победе Украины.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский прокомментировал потопление крейсера "Москва", ряд "инцидентов" в российском Белгороде и угрозы Кремля.

Напомним, как передавали в Главном управлении разведки Минобороны, РФ планировала захват Украины под видом стратегических военных учений.

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