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Зеленський пояснив, чому залишився в Києві на початку російського вторгнення

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П'ятниця 15 квітня 2022 07:37
Зеленський пояснив, чому залишився в Києві на початку російського вторгнення Фото: Володимир Зеленський, президент України (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що навіть і не думав про виїзд з Києва в день початку повномасштабного вторгнення і війни РФ проти нашої країни.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю глави Української держави BBC.

Відповідаючи на питання, чому він вирішив залишатися в столиці і не виїжджати з України, коли почалася війна, Зеленський наголосив, що не може бути байдужим до того, що відбувається в його країні, з її громадянами.

"Я один з них. Як я можу це покинути? Це неможливо просто, неможливо. У мене навіть думки не могло бути такої. У мене не було б навіть думки такої, якби я не був президентом. Я був би в Україні. Як я можу це все залишити?" - висловився Зеленський.

По-перше, додав президент, для нього це висока відповідальність, а по-друге - противник саме і сподівався на те, що президент поїде з Києва.

"Це була велика операція. Я впевнений, що це був би один з кроків дестабілізації нашої країни - це був би точно розкол, і не було б такої єдиної позиції Збройних Сил, президента і народу України", - сказав він.

Зеленський також резюмував, що відчуває впевненість, а не надію в перемозі України.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський прокоментував потоплення крейсера "Москва", ряд "інцидентів" у російському Бєлгороді та погрози Кремля.

Нагадаємо, як передавали в Головному управлінні розвідки Міноборони, РФ планувала захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань.

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