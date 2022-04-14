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Россия планировала захватить Киев под видом военных учений, - разведка

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Четверг 14 апреля 2022 13:24
Россия планировала захватить Киев под видом военных учений, - разведка Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Главное управление разведки рассказало, что Россия планировала захват Украины под видом стратегических военных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

В частности, добытые разведкой документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу Украины.

"Группировка российских войск "Центр", которая действовала на Черниговском и Сумском направлениях, получила задание захватить левобережную часть Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом говорится в боевом распоряжении командиру 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии Западного военного округа в канун войны, вечером 23 февраля, вместе с картой.

В документе на 8 страниц определены этапы проведения наступления и задачи для личного состава бригады.

Ранее мы сообщали, что российские военные хвастаются зверствами в Украине. СБУ перехватила разговор.

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