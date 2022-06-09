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Зеленский объяснил, почему контроль над Украиной важен для России

Новина українською →
Четверг 09 июня 2022 15:08
Зеленский объяснил, почему контроль над Украиной важен для России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Последствия событий в Украине, ощутимы во всем мире. Для России важно контролировать нашу страну, чтобы и дальше манипулировать другими контингентами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к Организации экономического сотрудничества и развития.

"Мир долго не признавал важность Украины, но Россия всегда знала, что несколько шагов именно против нашего государства - и последствия почувствуют на всех континентов. Именно поэтому России нужен контроль над Украиной и именно поэтому это базовый интерес мира - сейчас помогать защите Украины", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, война против Украины угрожает миру экономическим и социальным хаосом. Также в ООН отметили, что продовольственный кризис в 2023 году может перерасти в катастрофу глобального масштаба.

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