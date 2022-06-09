Зеленський пояснив, чому контроль над Україною важливий для Росії

Наслідки подій в Україні, є відчутними у всьому світі. Для Росії важливо контролювати нашу країну, аби й надалі маніпулювати іншими контингентами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час звернення до Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Світ довго не визнавав важливість України, але Росія завжди знала, що декілька кроків саме проти нашої держави - і наслідки відчують на всіх континентів . Саме тому Росії потрібен контроль над Україною і саме тому це базовий інтерес світу - зараз допомагати захисту України", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша війна, проти України загрожує світові економічним та соціальним хаосом. Також в ООН зауважили, що продовольча криза у 2023 році може перерости у катастрофу глобального масштабу.

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