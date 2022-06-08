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В ООН заявили об угрозе глобальной катастрофы в 2023 году: в чем причина

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Украина, Среда 08 июня 2022 20:45
В ООН заявили об угрозе глобальной катастрофы в 2023 году: в чем причина Фото: в ООН обеспокоены продовольственным кризисом из-за войны в Украине (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Продовольственный кризис без возврата на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из России и Украины грозит катастрофой глобального масштаба в 2023 году.

Об этом на пресс-конференции заявила председатель Конференции ООН по торговле и развитию экспорта Ребекка Гринспен, сообщает РБК-Украина.

"Текущий продовольственный кризис может быстро обернуться продовольственной катастрофой глобального масштаба в 2023 году. Цены на энергоносители выросли, и ограничения на экспорт удобрений из черноморского региона привели к тому, что цены на удобрения растут быстрее цен на еду", - сказала она.

Гринспен отметила, что если конфликт продолжится и высокие цены на зерно и удобрения сохранятся до следующей посевной, то нынешний кризис может распространиться на другие основные сельскохозяйственные культуры, в частности рис, что скажется на миллиардах людей.

Представитель ООН подчеркнула, что для предотвращения такого развития событий необходимо вернуть на мировые рынки продовольствие из Украины, а также продовольствие и удобрения из России.

"Возобновление поставок удобрений, обеспечение доступа к ним малых фермерских хозяйств, поддержка повсеместного предложения будут критически важными в течение следующих 18 месяцев", - добавила она.

Напомним, оккупанты продолжают вывозить украинское зерно за пределы государства. Да, на днях из Запорожской области отправили первый товарный поезд с зерном в Крым.

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