В ЦИК рассказали, когда объявят результаты выборов

Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

Результаты объявят до 30 апреля

Объявления результата выборов в Украине должно состояться не позднее чем через 10 дней. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопросы журналистов, председатель ЦИК пояснила, что результаты выборов могут объявить до 30 апреля.

"Есть норма закона, согласно которой не позднее чем за 10 дней мы должны определить результат. Эта цифра (процент подсчитанных бюллетеней - ред.) - это оперативные данные ИАС выборов. Окончательный подсчет голосов осуществляется только на основании протоколов. Мы будем максимально оперативно это делать", - заявила Слипачук.

По ее словам, скорость окончательного подсчета голосов будет зависеть от отсутствия технических ошибок и необходимости уточнения протоколов. Также ЦИК должен уверится, что в судах нет не рассмотренных судебных производств

"Только после этого мы сможем сделать конечный подсчет. В том числе - уверившись, что на момент его осуществления нет судебных процессов, которые бы могли повлиять на результат", - добавила она.

Напомним, ранее Слипачук заявила, что ЦИК сегодня получит первые оригиналы протоколов с мокрыми печатями результатов выборов президента Украины.

РБК-Украина писало, что на результаты выборов уже не повлияют никакие нарушения избирательного законодательства.