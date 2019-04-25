ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК принял протоколы уже 197 окружных избиркомов

Новости » Выборы 2019    25.04.2019 - 17:01
ЦИК принял протоколы уже 197 окружных избиркомов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

197-й протокол был принят с Хмельницкой области

По состоянию на 25 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 197 территориальных избирательных округов на президентских выборах в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Последний протокол был принят об итогах повторного голосования ОИК ТИО № 187 (Хмельницкая область).

Ранее председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что официальное объявления результата выборов в Украине должно состояться до 30 апреля.

По ее словам, скорость окончательного подсчета голосов будет зависеть от отсутствия технических ошибок и необходимости уточнения протоколов. Также ЦИК должен убедиться, что в судах нет не рассмотренных судебных производств

"Только после этого мы сможем сделать конечный подсчет. В том числе - убедиться, что на момент его осуществления нет судебных процессов, которые бы могли повлиять на результат", - добавила она.

Напомним, по результатам подсчета 100% протоколов, с большим отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,22%. Петр Порошенко получил 24,45% голосов.

Сергей Левочкин: Зеленский обречен на конфронтацию с нынешним составом парламента ЦИК принял протоколы уже 152 окружных избиркомов
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссиявыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь