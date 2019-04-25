ЦИК принял протоколы уже 197 окружных избиркомов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

197-й протокол был принят с Хмельницкой области

По состоянию на 25 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 197 территориальных избирательных округов на президентских выборах в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Последний протокол был принят об итогах повторного голосования ОИК ТИО № 187 (Хмельницкая область).

Ранее председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что официальное объявления результата выборов в Украине должно состояться до 30 апреля.

По ее словам, скорость окончательного подсчета голосов будет зависеть от отсутствия технических ошибок и необходимости уточнения протоколов. Также ЦИК должен убедиться, что в судах нет не рассмотренных судебных производств

"Только после этого мы сможем сделать конечный подсчет. В том числе - убедиться, что на момент его осуществления нет судебных процессов, которые бы могли повлиять на результат", - добавила она.

Напомним, по результатам подсчета 100% протоколов, с большим отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,22%. Петр Порошенко получил 24,45% голосов.