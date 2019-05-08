Зеленський обговорював з Фріланд мінський формат

Фото: Володимир Зеленський та Христя Фріланд (команда Зеленського)

Сторони також обговорили боротьбу з корупцією

Новообраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Про це повідомляє прес-служба команди Зеленського.

Сторони обговорили боротьбу з корупцією та мінський формат. Зеленський зазаначив, що мета його команди - це, щоб громадяни якомога менше контактували з чиновниками.

"Наша мета - це держава у смартфоні", - заявив Зеленський.

Також Зеленський та Фріланд обговорили пошук мирного врегулювання конфлікту на сході України.

"У нас є шанс для припинення вогню та повернення Донбасу"- сказав Зеленський

Зі свого боку Христя Фріланд зазначила, що в деяких сферах Канада може брати приклад з України. Зокрема, це стосується системи електронних декларацій. Фріланд запевнила, що Зеленський може розраховувати на підтримку Канади на міжнародній арені.

"Дуже важливо, що за вас проголосувала вся Україна. Демократична Україна, де є успішна економіка, - це приклад для всіх країн пострадянського регіону, зокрема для росіян", - наголосила вона.

Раніше повідомлялось, що Фріланд планувала зустріч з Зеленським та президентом України Петром Порошенком. У неї також заплановані зустрічі у МЗС України і в українському парламенті, зокрема, з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.