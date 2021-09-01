UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский обсудит с Байденом сроки вступления Украины в НАТО

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский начал переговоры с лидером США Джо Байденом. Зеленский хочет обсудить с американским президентом вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию глав государств.

"Также хотел бы с господином президентом Байденом обсудить их видение, роль и сроки Украины в НАТО", - сказал Зеленский во время вступительной речи перед журналистами в Белом доме.

Напомним, сегодня состоится встреча Байдена и Зеленского с глазу на глаз, а затем переговоры перейдут в формат делегаций.

Добавим, украинская сторона передала администрации Байдена список украинцев, которых удерживают в плену на Донбассе, в Крыму и России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОДжозеф Байден