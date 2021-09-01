Зеленський обговорить з Байденом терміни вступу України в НАТО

Президент Володимир Зеленський розпочав переговори з лідером США Джо Байденом. Зеленський хоче обговорити з американським президентом вступ України в НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глав держав.
"Також хотів би з паном президентом Байденом обговорити їх бачення, роль та терміни України в НАТО", - сказав Зеленський під час вступної промови перед журналістами у Білому домі.
Нагадаємо, сьогодні відбудеться зустріч Байдена та Зеленського віч-на-віч, а потім переговори перейдуть у формат делегацій.
Додамо, українська сторона передала адміністрації Байдена список українців, яких утримують в полоні на Донбасі, в Криму та Росії.