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Зеленський обговорить з Байденом терміни вступу України в НАТО

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський розпочав переговори з лідером США Джо Байденом. Зеленський хоче обговорити з американським президентом вступ України в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глав держав.

"Також хотів би з паном президентом Байденом обговорити їх бачення, роль та терміни України в НАТО", - сказав Зеленський під час вступної промови перед журналістами у Білому домі.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться зустріч Байдена та Зеленського віч-на-віч, а потім переговори перейдуть у формат делегацій.

Додамо, українська сторона передала адміністрації Байдена список українців, яких утримують в полоні на Донбасі, в Криму та Росії.

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Володимир ЗеленськийНАТОДжозеф Байден