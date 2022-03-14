UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский обсудил войну в Украине с лидерами Польши, Израиля и Люксембурга

Автор: Татьяна Самарук

Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

По словам президента, они обменялись информацией о совместных шагах Украины и партнеров на фоне российской агрессии.

"Обменялись информацией о совместных шагах-наших и наших партнеров-на фоне российской агрессии. Согласовали дальнейшие действия", - написал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, если не закрыть небо, ракеты России будут падать на страны НАТО.

Также мы писали, что Зеленский рассказал о госпитале, в котором в одной палате с нашими бойцами лечат военного из Рязани.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский