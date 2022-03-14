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Зеленский: если не закрыть небо, ракеты России будут падать на страны НАТО

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Киев, Понедельник 14 марта 2022 00:34
Зеленский: если не закрыть небо, ракеты России будут падать на страны НАТО Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Международного центра миротворчества и безопасности в Яворе. Глава государства снова призвал НАТО закрыть небо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Там нечего не происходило, чтобы могло угрожать территории РФ. И всего в 20 километрах оттуда границы НАТО. В прошлом году я четко предупреждал лидеров НАТО, если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет на войну. Мы были правы. Я говорил, "Северный поток-2" - это оружие, которое ударит по всей Европе. Если вы не закроете наше небо, то это лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара по Яворовскому полигону погибли 35 человек. Еще 134 получили ранения разной степени тяжести.

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