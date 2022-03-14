Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу

Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем та прем'єр-міністром Ізраілю Нафталі Беннетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
За словами президента, вони обмінялися інформацією про спільні кроки України та партнерів на тлі російської агресії.
"Обмінялися інформацією про спільні кроки - наші та наших партнерів - на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії", - написав Зеленський.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, якщо не закрити небо, ракети Росії падатимуть на країни НАТО.
Також ми писали, що Зеленський розповів про госпіталь, в якому в одній палаті з нашими бійцями лікують військового з Рязані.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!