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Байден и Трюдо обсудили на встрече санкции против РФ и военную помощь Украине

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Лос-Анджелес, Пятница 10 июня 2022 04:13
Байден и Трюдо обсудили на встрече санкции против РФ и военную помощь Украине Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг в Лос-Анджелесе провели встречу на саммите Америк. Лидеры обсудили санкции против России и военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Как отмечается, лидеры "провели обзор сотрудничества в сфере экономического развития", а также взаимодействия, касающиеся борьбы с пандемией, миграции и продовольственной безопасности.

Они "подчеркнули приверженность тому, чтобы призвать Россию к ответу" в связи с войной против Украины.

Байден и Трюдо также обсудили оказание гуманитарной и экономической помощи "миллионам украинцев", а также "содействие в сфере безопасности правительству Украины".

"Президент дал высокую оценку тесному партнерству с Канадой в период кризиса, а также ее ведущей роли в введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России", - отмечается в заявлении.

Байден и Трюдо также говорили о добыче "важнейших полезных ископаемых" в США и Канаде и о "совместных усилиях с целью повышения устойчивости цепочек поставок и экономики к внешним потрясениям"

Напомним, Байден обсудил в среду по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой оказание поддержки Украине. Стороны также говорили о сотрудничестве в сфере безопасности.

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