ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский обсудил с Трюдо "Северный поток-2" и агрессию РФ на Донбассе перед саммитом НАТО

Новина українською →
Среда 09 июня 2021 10:05
Зеленский обсудил с Трюдо "Северный поток-2" и агрессию РФ на Донбассе перед саммитом НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо провели переговоры. Разговор произошел накануне проведения саммитов G7 и НАТО, которые состоятся в ближайшее время.

Об этом проинформировали в пресс-службе ОП.

У Зеленского сообщили, что политики "скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня".

В частности, украинский президент проинформировал о ситуации на востоке и у границ Украины.

Зеленский подчеркнул, что сейчас состоялся отвод только части российских войск и тяжелого вооружения с временно оккупированных территорий и от украинских границ.

"Россия почти не проводила отвод. Из 105 тысяч российских военных лишь 11 тысяч пошли назад", - сказал он.

Кроме того, Зеленский подчеркивает важность сохранения международного давления на Россию, чтобы достичь мирного урегулирования. Проект "Северный поток-2" украинский лидер назвал "политическим оружием России".

"Мы считаем, что достройка "Северного потока-2" укрепит Россию как игрока на мировой карте", - добавил Зеленский.

Трюдо, со своей стороны, заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину. В частности, на пути к членству в НАТО.

Ранее в ОП заявили, что позиции США и Украины были скоординированы накануне встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект "Северный поток-2" раскалывает союзников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Джастин Трюдо
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина