Зеленский обсудил с Трюдо "Северный поток-2" и агрессию РФ на Донбассе перед саммитом НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо провели переговоры. Разговор произошел накануне проведения саммитов G7 и НАТО, которые состоятся в ближайшее время.
У Зеленского сообщили, что политики "скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня".
В частности, украинский президент проинформировал о ситуации на востоке и у границ Украины.
Зеленский подчеркнул, что сейчас состоялся отвод только части российских войск и тяжелого вооружения с временно оккупированных территорий и от украинских границ.
"Россия почти не проводила отвод. Из 105 тысяч российских военных лишь 11 тысяч пошли назад", - сказал он.
Кроме того, Зеленский подчеркивает важность сохранения международного давления на Россию, чтобы достичь мирного урегулирования. Проект "Северный поток-2" украинский лидер назвал "политическим оружием России".
"Мы считаем, что достройка "Северного потока-2" укрепит Россию как игрока на мировой карте", - добавил Зеленский.
Трюдо, со своей стороны, заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину. В частности, на пути к членству в НАТО.
Ранее в ОП заявили, что позиции США и Украины были скоординированы накануне встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект "Северный поток-2" раскалывает союзников.