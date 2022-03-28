Зеленский обсудил с Шольцом ужесточение санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В частности, они обсудили противодействие Украины российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.
По словам Зеленского, они обсудили ход переговоров с Россией.
Также он уведомил Шольца о ходе агрессии и преступлениях России.
"Обсудил с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом ход переговорного процесса. Сообщил о ходе противодействия агрессии и преступлениях РФ. Выразил благодарность за помощь, которую оказывает Германия. Давление на Россию должно продолжаться, санкции - усиливаться", - отметил Зеленский.
Ранее мы сообщали, что Зеленский назвал 5 шагов для остановки дальнейшей агрессии России против Европы.
Также мы писали, что Шольц призвал к постоянным поставкам оружия Украине.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!