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Зеленский обсудил с Шольцом ужесточение санкций против России

Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В частности, они обсудили противодействие Украины российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.

По словам Зеленского, они обсудили ход переговоров с Россией.

Также он уведомил Шольца о ходе агрессии и преступлениях России.

"Обсудил с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом ход переговорного процесса. Сообщил о ходе противодействия агрессии и преступлениях РФ. Выразил благодарность за помощь, которую оказывает Германия. Давление на Россию должно продолжаться, санкции - усиливаться", - отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский назвал 5 шагов для остановки дальнейшей агрессии России против Европы.

Также мы писали, что Шольц призвал к постоянным поставкам оружия Украине.

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Олаф ШольцВладимир ЗеленскийУкраинаГермания