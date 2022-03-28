Зеленський обговорив із Шольцем посилення санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зокрема, вони обговорили протидію України російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави.

"Обговорив з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом перебіг переговорного процесу. Повідомив про хід протидії агресії та злочини РФ. Висловив подяку за допомогу, яку надає Німеччина. Тиск на Росію має продовжуватися, санкції - посилюватися", - зазначив Зеленський.

Також він повідомив Шольца про хід агресії та злочини Росії.

За словами Зеленського, вони обговорили перебіг переговорів із Росією.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський назвав 5 кроків для зупинення подальшої агресії Росії проти Європи.

Також ми писали, що Шольц закликав до постійного постачання зброї Україні.

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