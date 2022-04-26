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Зеленский обсудил с премьером Японии антивоенную коалицию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 апреля, провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Кисидом Фумио. Политики обсудили антивоенную коалицию и договоренности по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Продолжил диалог с премьер-министром Кисидом Фумио. Проинформировал о героическом противодействии агрессии РФ. Поблагодарил Японию за важную поддержку. Обсудили перспективы послевоенного взаимодействия. Видим Японию как важного участника антивоенной коалиции и будущих безопасности договоренностей Украины", - отметил Зеленский.

Напомним, Япония предоставит Украине комплекты ядерной, биологической и химической защиты, а также дроны.

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