Зеленський обговорив з прем'єром Японії антивоєнну коаліцію

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 квітня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Кісідом Фуміо. Політики обговорили антивоєнну коаліцію та безпекові домовленості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.
"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Кісідом Фуміо. Поінформував про героїчну протидію агресії РФ. Подякував Японії за важливу підтримку. Обговорили перспективи повоєнної взаємодії. Бачимо Японію як важливого учасника антивоєнної коаліції та майбутніх безпекових домовленостей України", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Японія надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту, а також дрони.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.