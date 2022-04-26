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Зеленський обговорив з прем'єром Японії антивоєнну коаліцію

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 квітня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Кісідом Фуміо. Політики обговорили антивоєнну коаліцію та безпекові домовленості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Кісідом Фуміо. Поінформував про героїчну протидію агресії РФ. Подякував Японії за важливу підтримку. Обговорили перспективи повоєнної взаємодії. Бачимо Японію як важливого учасника антивоєнної коаліції та майбутніх безпекових домовленостей України", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Японія надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту, а також дрони.

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