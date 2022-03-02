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Зеленский обсудил с премьером Израиля российскую агрессию

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В ходе переговоров они обсудили российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом по поводу российской агрессии", - написал он.

Однако каких-либо деталей разговора президент Украины не предоставил.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Добавим, что Израиль осудил обстрел российскими оккупантами территории мемориального комплекса Бабий Яр.

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Владимир ЗеленскийИзраильВойна России против Украины