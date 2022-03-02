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Израиль отреагировал на обстрел территории Бабьего Яра

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Киев, Среда 02 марта 2022 00:34
Израиль отреагировал на обстрел территории Бабьего Яра Фото: в Киеве под ракетную атаку попал Бабий Яр - Израиль отреагировал (kyivmaps)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Израиль осудил обстрел российскими оккупантами территории мемориального комплекса Бабий Яр. Израильские власти призвали уважать святость этого места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Израиля в Украине.

"Мы осуждаем атаку на еврейское кладбище возле мемориала памяти Холокоста евреев Киева и убийства еврейского народа в Бабьем Яру. Мы призываем сохранять и уважать святость этого места", - говорится в сообщении дипмиссии.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид и посол Михаил Бродский контактирует с руководством мемориала. Впоследствии израильские власти помогут устранить повреждения, которые получил комплекс.

"Мы продолжаем следить за событиями и сожалеем о причиненном вреде жизни людей", - добавили дипломаты.

Напомним, днем 1 марта Киев подвергся мощной ракетной атаке. Российские войска обстреляли мемориальный комплекс Бабий Яр.

Отметим, ночь на 1 марта в столице и на подступах к городу прошла спокойно.

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