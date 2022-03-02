Израиль отреагировал на обстрел территории Бабьего Яра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Израиля в Украине .

"Мы осуждаем атаку на еврейское кладбище возле мемориала памяти Холокоста евреев Киева и убийства еврейского народа в Бабьем Яру. Мы призываем сохранять и уважать святость этого места", - говорится в сообщении дипмиссии.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид и посол Михаил Бродский контактирует с руководством мемориала. Впоследствии израильские власти помогут устранить повреждения, которые получил комплекс.

"Мы продолжаем следить за событиями и сожалеем о причиненном вреде жизни людей", - добавили дипломаты.