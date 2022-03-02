Зеленський обговорив з прем'єром Ізраїлю російську агресію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. В ході переговорів вони обговорили російську агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.
"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом з приводу російської агресії", - написав він.
Однак будь-яких деталей розмови президент України не надав.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Додамо, що Ізраїль засудив обстріл російськими окупантами території меморіального комплексу Бабин Яр.
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