Зеленский обсудил с премьером Британии увеличение экспорта аграрной продукции

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили увеличение экспорта аграрной продукции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.
Они также обсудили импорт топлива в Украину. Зеленский рассказал британскому премьеру о ситуации на фронте.
"Рассказал о нашей встрече, о переговорах (с президентом Польши Анджеем Дудой, - ред.), о ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта агропродукции, а также импорта топлива в Украину", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, Западная Африка переживает самый тяжелый за всю историю продовольственный кризис, вызванный конфликтами и засухой. Вторжение России в Украину подняло цены и снизило доступность продуктов питания.
В частности, ранее стало известно о росте цен на муку, манную крупу и другие продукты в странах Африки из-за войны России против Украины.
Отметим, что Украина смогла наладить два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия в Африку. Это поможет спасти континент от голода.
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