Зеленский обсудил с премьер-министром Азербайджана перезапуск отношений между странами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в рамках официального визита в страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, стороны обсудили потребность в инвестициях и отметили перезапуск отношений между странами.

"Делегации подробно обсудили планы будущего сотрудничества, в частности проекты в энергетической и туристической сферах. Министр инфраструктуры Украины - председатель украинской части межправительственной комиссии Владислав Криклий заметил, что в начале следующего года представит азербайджанским коллегам "широкое меню" проектов для инвестиций", - говорится в сообщении.

Ранее во время визита Украина и Азербайджан подписали протокол о намерениях между городами Одесса и Гяднжа и договор между Трускавцом и Губа о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Также подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджана, а также Соглашение об организации межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Ранее Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили вопросы обеспечения региональной и национальной безопасности.