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Зеленский прилетел в Баку на переговоры с президентом Азербайджана

Новости » Политика     17.12.2019 - 09:42
Зеленский прилетел в Баку на переговоры с президентом Азербайджана
Фото: Владимир Зеленский и Ильхам Алиев (president.gov.ua)

Будут подписаны двусторонние документы

Во вторник, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в столицу Азербайджана Баку, где началась встреча с его коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана.

"Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана. После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский и Алиев сделают заявления для СМИ.

Ранее сообщалось, что подписанные соглашение, предположительно, будут направлены на углубление сотрудничества между странами в приоритетных сферах.

Напомним, недавно Зеленский был и официальными визитами в Эстонии и Литве. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на пресс-конференции с Зеленским призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против агрессии РФ.

Кроме этого сообщалось, что Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера Эльвина Исаева.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАзербайджан
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