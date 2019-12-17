ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Азербайджан подписали ряд двусторонних соглашений

Новости » Политика     17.12.2019 - 12:26
Украина и Азербайджан подписали ряд двусторонних соглашений
Фото: переговоры лидеров Украины и Азербайджана (president.gov.ua)

Украина и Азербайджан организуют межправительственную линию связи

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Азербайджан поучаствовал в подписании ряда двусторонних соглашений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Сообщается, что в присутствии лидеров Украины и Азербайджана подписан протокол о намерениях между городами Одесса и Гяднжа и договор между Трускавцом и Губа о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Кроме того, подписаны соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджана, а также Соглашение об организации межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты Украины и Азербайджана обсудили вопросы обеспечения региональной и национальной безопасности. Как заявил Владимир Зеленский, Киев и Баку неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и восстановления территориальной целостности в рамках признанных границ.

Украина и Азербайджан изучат возможность расширения Южного газотранспортного коридора
Новости Украины Владимир ЗеленскийсоглашениеАзербайджан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь