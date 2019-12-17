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Зеленский обсудил с премьер-министром Азербайджана перезапуск отношений между странами

Новости » Политика     17.12.2019 - 15:57
Зеленский обсудил с премьер-министром Азербайджана перезапуск отношений между странами
Фото: Владимир Зеленский и Али Асадов (president.gov.ua)

Президент встретился с главой азербайджанского правительства в рамках официального визита в страну

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в рамках официального визита в страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, стороны обсудили потребность в инвестициях и отметили перезапуск отношений между странами.

"Делегации подробно обсудили планы будущего сотрудничества, в частности проекты в энергетической и туристической сферах. Министр инфраструктуры Украины - председатель украинской части межправительственной комиссии Владислав Криклий заметил, что в начале следующего года представит азербайджанским коллегам "широкое меню" проектов для инвестиций", - говорится в сообщении.

Ранее во время визита Украина и Азербайджан подписали протокол о намерениях между городами Одесса и Гяднжа и договор между Трускавцом и Губа о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Также подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджана, а также Соглашение об организации межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Ранее Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили вопросы обеспечения региональной и национальной безопасности.

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