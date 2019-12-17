Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Азербайджану перезапуск відносин між країнами

Фото: Володимир Зеленський і Алі Асадов (president.gov.ua)

Президент зустрівся з головою азербайджанського уряду в рамках офіційного візиту в країну

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим в рамках офіційного візиту в країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, сторони обговорили потребу в інвестиціях і відзначили перезапуск відносин між країнами.

"Делегації докладно обговорили плани майбутньої співпраці, зокрема проекти в енергетичній і туристичній сферах. Міністр інфраструктури України - голова української частини міжурядової комісії Владислав Криклій зауважив, що на початку наступного року представить азербайджанським колегам "широке меню" проектів для інвестицій", - йдеться в повідомленні.

Раніше під час візиту Україна та Азербайджан підписали протокол про наміри між містами Одеса та Гяднжа і договір між Трускавцем і Губа про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.

Також підписано угоду про співробітництво у сфері ведення бізнесу між Державної регуляторної службою України та Міністерством економіки Азербайджану, а також Угоду про організацію міждержавного урядового зв'язку між Києвом і Баку.

Раніше Зеленський і президент Азербайджану Ільхам Алієв обговорили питання забезпечення регіональної та національної безпеки.