Зеленский обсудил обстрел россиянами Запорожской АЭС с Байденом и Шольцем

Президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Зеленским после атаки России на Запорожскую АЭС. Также президент Украины позвонил Олафу Шольцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Также после этого разговора Байден поговорил с администратором Национального управления ядерной безопасности и замминистра ядерной безопасности, чтобы получить информацию о ситуации на станции. Конкретики этих разговоров не сообщают.

"Президент Байден присоединился к президенту Зеленскому и призвал Россию прекратить военные действия в этом районе и предоставить пожарным и спасателям доступ к объекту", - сказано в сообщении.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могли начать ликвидацию пожара.

Этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта.

Ранее пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

Президент Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.

То есть президент России Владимир Путин по сути уже начал ядерную войну, которой так опасался Запад.